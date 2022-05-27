Диетолог предостерегла от полного отказа от соли

Врач-диетолог Королева: отказ от соли может привести к неврологическим проблемам

Врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о последствиях полного отказа от соли, излишки которой действительно могут привести к различным заболеваниям. К чему ведет радикальное исключение соли из рациона, она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам Королевой, соль содержит компоненты для правильной работы клеток и помогает своевременно вывести из состава клетки отработанные метаболиты. Также, уточнила диетолог, она участвует в работе нервной системы и передаче нервного импульса. «Не будет соли в рационе, будут проблемы неврологического характера», — предостерегла Королева.

При участии хлора, продолжила она, поддерживается достаточный уровень соляной кислоты. «При отсутствии или значительном недостатке соли в рационе нарушается работа желудочно-кишечного тракта, так как соляная кислота принимает участие в работе пищеварительной системы, а особенно важна в переработке поступающего белка», — разъяснила диетолог.

Она отметила, что суточная потребность соли составляет около 10 граммов в день, однако людям, страдающим от гипертонии, ее количество следует уменьшить для регуляции артериального давления и не употреблять соль после 16:00. «Лимфодренажная система в вечернее время достаточно ленива, и задержка жидкости может сказаться не только на внешнем виде человека, например в виде отечных глаз», — добавила врач.

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