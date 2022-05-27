Россиян предупредили о последствиях экстремальных диет

Диетолог Соломатина предупредила, что экстремальные диеты обостряют скрытые заболевания

Экстремальные диеты, рассчитанные на быстрый сброс веса, принесут только вред, а в дальнейшем добавят лишних килограммов, убеждена диетолог Елена Соломатина. Специалист в разговоре с «Лентой.ру» дала рекомендации по выстраиванию своего рациона таким образом, чтобы безопасно худеть.

Экстремальные диеты

В короткий срок вес потерять можно, отметила Соломатина. Для этого существуют моно- и редуцированные диеты. Однако важно помнить о том, что это не всегда безопасно, а главное, что вес вероятнее всего вернется назад, предостерегла диетолог.

С одной стороны можно собрать всю волю в кулак и сесть на диету и за короткие сроки похудеть. Но дело в том, что все это чревато побочными эффектами не только со стороны организма, в частности желудочно-кишечного тракта, но и в целом провоцированием ряда заболеваний Елена Соломатина диетолог

Также у человека, желающего быстро похудеть, могут быть скрытые болезни. Резкое изменение рациона и введение организма в стрессовое состояние из-за снижения калоража может спровоцировать их обострение.

«Дело в том, что даже если вполне здоровый человек решит таким образом худеть очень быстро, то потом эти килограммы возвратятся. Потому что организм воспринимает это все как некий стресс, состояние войны и начинает просто тормозить обменные процессы и увеличивать жировые запасы», — поделилась эксперт по питанию.

Еще один риск экстремальных диет заключается том, что люди, прибегающие к ним сезонно, с каждым новым разом будут получать все меньший результат. Вес будет уходить плохо, а проблемы со здоровьем множиться, указала Соломатина.

«С каждым новым разом человеку, который использует такой сезонный способ похудения к лету, становится все сложнее похудеть, потому что те диеты, которые ему помогали раньше, уже не помогают. Как только он сбавляет темп, а он вынужден его сбавлять, потому что появляется очень много побочек, тут же начинает набирать массу телу, с которой потом очень сложно правиться. Поэтому лучше всего все таки худеть не быстро, а разумно», — резюмировала специалист.

Разумное похудение

Для того, чтобы похудеть, прежде всего нужно пересмотреть рацион питания, сообщила Соломатина.

«Я понимаю, что некоторые вещи банальны и кажутся трудоемкими, и лень этим заниматься, но дело в том, что если мы хотим чего-то добиться, все равно надо приложить какое-то усилие», — порекомендовала диетолог.

Нужно для начала несколько дней записывать все, что съедается за день. Абсолютно любую конфету, любую дольку мандарина. То есть провести ревизию. И дальше смотреть, что можно выбросить как лишние вещи, на чем сэкономить Елена Соломатина диетолог

В первую очередь Соломатина посоветовала убрать из рациона сладкое и быстрые углеводы. Затем желающему похудеть человеку необходимо обзавестись двумя таблицами: калорийности продуктов и гликемических индексов. «Вот их перед глазами надо иметь и смотреть, откуда мы берет пустые калории. Иногда мы берем калории, которые нам в принципе не нужны, но приносят наслаждение. Еда — это стимул. Она раздражает центры в головном мозге, отвечающие за удовольствие. Им все равно от чего разражаться или возбуждаться. Просто еда — самый доступный способ. Они так же могут возбуждаться от хобби, от присутствия любимого человека, друзей, питомца, ребенка, спорта. То есть нужно найти что-то такое, что будет отвлекать от еды», — указала она.

Худеющему человеку обязательно нужно вычислить количество калорий, подчеркнула Соломатина. «Вычисляется это таким образом. Берется рост, вычитается сто, потом от остатка отнимается десять процентов и тем самым мы где-то приблизительно получатся наш идеальный вес. Далее, берем эту цифру, умножаем на 24, затем женщинам надо умножить на 0,9, мужчинам на единицу и получаем то количество калорий, которое нам необходимо», — поделилась специалист.

Ниже получившейся суммы снижать количество потребляемых калорий строго запрещено, подчеркнула Соломатина. «Это то значение, которое нам нужно на дыхание, на поддержание температуры тела, давления, для обменных процессов», — объяснила эксперт по питанию.

Ведущему активный образ жизни человеку необходимо прибавить к получившемуся значению еще тысячу. Это будет та сумма калорий, которая ему будет нужна для поддержания веса. Для того, чтобы добиться снижения веса, прибавить нужно 750. При том, нужно увеличить физическую активность, чтобы стабильно сжигать по 250 калорий в день.

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты выводят витамины и микроэлементы из организма. Прежде всего это алкоголь, который, по словам врача, снижает процессы усвоения пищи, негативно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта и способствует ускоренному выведению витаминов и микроэлементов из организма. Другой продукт, потребление которого стоит сократить, диетолог считает кофе.