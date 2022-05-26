Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты

Эндокринолог Филиппова: алкоголь и кофе выводят витамины из организма

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты выводят витамины и микроэлементы из организма. В интервью для 5-TV она перечислила самые вредные из них и объяснила, к чему приведет регулярное употребление кофе и алкоголя.

По словам врача, для полноценного функционирования организма необходимы витамины и микроэлементы, которые возможно получить либо через пищу, либо через прием витаминных добавок. Но, если после приема БАДов, результаты анализов не становятся лучше, то, возможно, все дело в чрезмерном употреблении продуктов, которые выводят из организма витамины и микроэлементы.

Филиппова выделила несколько таких продуктов. Прежде всего, алкоголь, который по словам врача, снижает процессы усвоения пищи, негативно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта и способствует ускоренному выведению витаминов и микроэлементов из организма.

Другим продуктом, потребление которого стоит сократить, диетолог назвала кофе. По мнению специалиста, кофеин снижает показатели железа и кальция в организме, поэтому она советует пить крепкий чай и кофе умеренных количествах, а от кофеиносодержащих энергетиков отказаться вовсе. «Они (энергетики — прим. «Ленты.ру») также очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы. Тем самым так же препятствуют усвоению и ускоряют выведение витаминов и микроэлементов из нашего организма», — объяснила она.

Филиппова призвала отказаться и от сладких газированных напитков. «В них содержится большое количество сахара, которое при чрезмерном постоянном употреблении нарушает работу кишечника, нарушает процессы усвоения, нарушает микрофлору кишечника», — объяснила врач.

Резюмируя, диетолог отметила, что важно не просто исключить перечисленные продукты, а следить за тем, чтобы рацион в целом был сбалансированным и состоял из полезных продуктов. «Конечно, нужно следить не только за тем, какие конкретно продукты присутствуют в рационе, которые могли бы ускоренно выводить витамины из организма, но и за тем, что бы рацион в принципе был сбалансированный и богатый источниками тех или иных витаминов и микроэлементов для нашего организма», — заключила врач.

До этого диетолог посоветовала завтрак для мужского здоровья. Она объяснила, как омлет с помидорами благоприятно влияет на функцию предстательной железы.