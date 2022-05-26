Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты

Эндокринолог Филиппова: алкоголь и кофе выводят витамины из организма

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты выводят витамины и микроэлементы из организма. В интервью для 5-TV она перечислила самые вредные из них и объяснила, к чему приведет регулярное употребление кофе и алкоголя.

По словам врача, для полноценного функционирования организма необходимы витамины и микроэлементы, которые возможно получить либо через пищу, либо через прием витаминных добавок. Но, если после приема БАДов, результаты анализов не становятся лучше, то, возможно, все дело в чрезмерном употреблении продуктов, которые выводят из организма витамины и микроэлементы.

Филиппова выделила несколько таких продуктов. Прежде всего, алкоголь, который по словам врача, снижает процессы усвоения пищи, негативно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта и способствует ускоренному выведению витаминов и микроэлементов из организма.

Другим продуктом, потребление которого стоит сократить, диетолог назвала кофе. По мнению специалиста, кофеин снижает показатели железа и кальция в организме, поэтому она советует пить крепкий чай и кофе умеренных количествах, а от кофеиносодержащих энергетиков отказаться вовсе. «Они (энергетики — прим. «Ленты.ру») также очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы. Тем самым так же препятствуют усвоению и ускоряют выведение витаминов и микроэлементов из нашего организма», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Филиппова призвала отказаться и от сладких газированных напитков. «В них содержится большое количество сахара, которое при чрезмерном постоянном употреблении нарушает работу кишечника, нарушает процессы усвоения, нарушает микрофлору кишечника», — объяснила врач.

Резюмируя, диетолог отметила, что важно не просто исключить перечисленные продукты, а следить за тем, чтобы рацион в целом был сбалансированным и состоял из полезных продуктов. «Конечно, нужно следить не только за тем, какие конкретно продукты присутствуют в рационе, которые могли бы ускоренно выводить витамины из организма, но и за тем, что бы рацион в принципе был сбалансированный и богатый источниками тех или иных витаминов и микроэлементов для нашего организма», — заключила врач.

До этого диетолог посоветовала завтрак для мужского здоровья. Она объяснила, как омлет с помидорами благоприятно влияет на функцию предстательной железы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Военный суд подтвердил увольнение отказавшихся ехать на Украину росгвардейцев
Украина анонсировала несколько недель очень трудных боев
В ДНР сообщили о прятавшихся на «Азовстали» бойцах ВСУ
Появились подробности взрыва в жилом доме в Подмосковье
В России допустили «просадку» экспорта нефти и газа из-за санкций
Президент Грузии назвала провокацией референдум в Южной Осетии
Врач перечислила выводящие из организма витамины продукты
На Урале россиянка полезла на скалу и разбилась насмерть
Макрон сравнил себя с богами Олимпа
Латвийский актер Калныньш рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.