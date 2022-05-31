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Ростуризм разработал 133 маршрута для автомобильных путешествий

Ростуризм предложил соотечественникам 133 маршрута для автомобильных туров по России

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Ростуризм разработал более сотни маршрутов для автомобильных путешествий по стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Запланировать автомобильный тур можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на ближайшие выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности», — говорится в сообщении.

Так, список из 133 готовых автомаршрутов опубликован на сайте Russia.Travel — соотечественникам, в том числе предлагают увидеть белокаменные храмы и почувствовать атмосферу старой Руси в Суздале и в Муроме, побывать в старинных. усадьбах Ярославля, посетить музеи Золотого кольца, а также отправиться в тур по Крыму, Северному Кавказу, Уралу и Кольскому полуострову.

Ранее стало известно, что одним из самых востребованных российских направлений для фитнес-туров этим летом стала Алупка. Далее по популярности следуют Лоо, Пятигорск, Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак.

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Валентина Процкова
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