Ростуризм разработал 133 маршрута для автомобильных путешествий

Ростуризм предложил соотечественникам 133 маршрута для автомобильных туров по России

Ростуризм разработал более сотни маршрутов для автомобильных путешествий по стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Запланировать автомобильный тур можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на ближайшие выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности», — говорится в сообщении.

Так, список из 133 готовых автомаршрутов опубликован на сайте Russia.Travel — соотечественникам, в том числе предлагают увидеть белокаменные храмы и почувствовать атмосферу старой Руси в Суздале и в Муроме, побывать в старинных. усадьбах Ярославля, посетить музеи Золотого кольца, а также отправиться в тур по Крыму, Северному Кавказу, Уралу и Кольскому полуострову.

Ранее стало известно, что одним из самых востребованных российских направлений для фитнес-туров этим летом стала Алупка. Далее по популярности следуют Лоо, Пятигорск, Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак.