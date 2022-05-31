Российские войска уничтожили украинские системы залпового огня

Минобороны России сообщило об уничтожении двух батарей украинских РСЗО «Ураган» и «Град»

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» на Украине. Об этом во вторник, 31 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские войска поразили 38 пунктов управления, 417 районов с живой силой и военной техникой, а также 46 огневых позиций с украинской артиллерией и минометными батареями.

Конашенков подчеркнул, что всего в результате атаки были уничтожены 36 единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также два склада с боеприпасами и один с топливом.

Представитель Минобороны также добавил, что с начала специальной операции российские войска уничтожили 3311 единиц военной автомобильной спецтехники, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, 454 установки РСЗО, 3342 боевых бронемашины, 325 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1070 беспилотников, 184 самолета и 128 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении на Украине гаубиц, произведенных в Италии. Позиции ВСУ с итальянской военной техникой обнаружили российские беспилотники.