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Будущее RuTube и YouTube в России оценили

CEO-специалист Устенков заявил, что россияне пока не готовы отказаться от YouTube

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Благодаря активной рекламной кампании RuTube удалось быстро масштабировать число пользователей площадки, считает генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов. По словам CEO-специалиста агентства Виктора Устенкова, люди и дальше продолжат приспосабливаться к новому онлайн-сервису, однако это не означает оттока пользователей с YouTube. Своими прогнозами о будущем сервисов эксперты поделились в беседе с «Лентой.ру».

Масштабная кампания

Рост числа пользователей отечественного видеохостинга обусловлен масштабной рекламной кампанией, считает Устенков.

«Обратите внимание: их реклама буквально везде и включает в себя outdoor, контекстную и таргетированную рекламу. Неудивительно, что вокруг видеохостинга такой ажиотаж. Было бы странно, если бы эта кампания оказалась не конверсионной», — высказался CEO-специалист коммуникационного агентства.

В противном случае возникли бы вопросы к профессионалам, которые реализуют эту стратегию, заметил он.

Павлов добавил, что число пользователей YouTube при росте аудитории Rutube не сократилось. «Люди, хоть и приспосабливаются к новому, пока не готовы окончательно отказываться от тех платформ, которыми пользуются большое количество времени», — указал он.

Согласно его прогнозу, в ближайшее время ждать полной эмиграции аудитории YouTube на RuTube не стоит. Люди будут пользоваться и той, и другой площадкой. Все дело в привычке и удобстве, отметил генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media.

Ранее эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков заявил, что отключение компанией Google российских провайдеров от серверов Google Global Cache фактически означает замедление работы сервисов Google, в том числе, YouTube в России.

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Виктория Немис
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