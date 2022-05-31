Будущее RuTube и YouTube в России оценили

CEO-специалист Устенков заявил, что россияне пока не готовы отказаться от YouTube

Благодаря активной рекламной кампании RuTube удалось быстро масштабировать число пользователей площадки, считает генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов. По словам CEO-специалиста агентства Виктора Устенкова, люди и дальше продолжат приспосабливаться к новому онлайн-сервису, однако это не означает оттока пользователей с YouTube. Своими прогнозами о будущем сервисов эксперты поделились в беседе с «Лентой.ру».

Масштабная кампания

Рост числа пользователей отечественного видеохостинга обусловлен масштабной рекламной кампанией, считает Устенков.

«Обратите внимание: их реклама буквально везде и включает в себя outdoor, контекстную и таргетированную рекламу. Неудивительно, что вокруг видеохостинга такой ажиотаж. Было бы странно, если бы эта кампания оказалась не конверсионной», — высказался CEO-специалист коммуникационного агентства.

В противном случае возникли бы вопросы к профессионалам, которые реализуют эту стратегию, заметил он.

Павлов добавил, что число пользователей YouTube при росте аудитории Rutube не сократилось. «Люди, хоть и приспосабливаются к новому, пока не готовы окончательно отказываться от тех платформ, которыми пользуются большое количество времени», — указал он.

Согласно его прогнозу, в ближайшее время ждать полной эмиграции аудитории YouTube на RuTube не стоит. Люди будут пользоваться и той, и другой площадкой. Все дело в привычке и удобстве, отметил генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media.

Ранее эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков заявил, что отключение компанией Google российских провайдеров от серверов Google Global Cache фактически означает замедление работы сервисов Google, в том числе, YouTube в России.