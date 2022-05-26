Россиян предупредили о замедлении работы YouTube

IT-эксперт Синяков предрек YouTube отток пользователей при отключении Google Global Cache

Отключение компанией Google российских провайдеров от серверов Google Global Cache фактически означает замедление работы сервисов Google, в том числе, YouTube в России, предупредил эксперт в области компьютерных технологий, автор проекта Digital Media Павел Синяков. В разговоре с «Лентой.ру» он сказал, что считает решение IT-гиганта странным.

«Сразу бы YouTube отключали, чего же не отключают, почему только кэш? Странные у них поступки. Может быть, они просто пытаются с минимальными издержками выйти из ситуации? То есть им приказали из вашингтонского департамента: вы американцы, а ведете себя непатриотично, надо бы взять и отключить. Они думают: здесь деньги на одной чаше весов, а здесь патриотизм, и решают выдержать золотую середину», — предположил эксперт.

Российские пользователи, безусловно, заметят «замедление» сервисов Google, полагает Синяков, и, скорее всего, начнут использовать альтернативные сервисы, что может пошатнуть монополию YouTube.

«Скорее всего, число пользователей YouTube сократиться, и это даст толчок альтернативным сервисам. Народ будет использовать Vimeo, например — сервис с видеоконтентом не настолько коммерческий, как YouTube. Rutube сейчас пытаются раскручивать, в любом случае свято место пусто не бывает, может, китайцы что-нибудь замутят интересное», — поделился он.

Ранее Google уведомил несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google.

