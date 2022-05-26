Google предупредила об отключении части серверов в России

РБК: Google предупредила российских провайдеров об отключении серверов Google Global Cache

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом в четверг, 26 мая, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Также об этом сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко. По его информации, в письме оренбургскому провайдеру «Радиосвязь» от ирландской «дочки» Google говорится, что «в связи с изменениями правовой практики» часть серверов будет отключена и в ближайшее время сотрудники компании свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации.

Что рассказали провайдеры?

Представитель «Радиосвязи» подтвердил изданию, что эти серверы были отключены еще 19 мая, а уведомление об этом поступило спустя несколько дней. Причины отключения ему неизвестны, однако он предположил, что Googlе могла счесть провайдера слишком маленьким, поскольку через установленный у него сервер Google Global Cache проходил относительно небольшой объем трафика.

Еще один источник издания сообщил, что аналогичное предупреждение от Google получил провайдер «МФТИ Телеком». Представитель «Ростелекома» сказал изданию, что в компании «не наблюдают отключений» серверов Google Global Cache. О доставке трафика в штатном режиме сообщил представитель МТС. Не видят каких-либо изменений в работе этого оборудования и в «МегаФоне».

Что такое Google Global Cache?

Серверы Google Global Cache позволяют снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам, в частности, YouTube. Контент, запрошенный пользователем, например, видео с хостинга, некоторое время хранится на серверах. Если потом это же видео захочет посмотреть другой пользователь из России, оно будет передаваться ему не из зарубежного дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache.

Такая схема позволяет загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и расходы на сетевую инфраструктуру.

Банкротство российской дочки «Google»

18 мая стало известно, что дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства в связи с тем, что компания «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста счета организации.

Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств Google

Вместе с тем, как отметили в компании, Google и дальше будет предоставлять россиянам бесплатные сервисы. В их числе — поисковая система, электронная почта, YouTube, «Google Карты», Google Play и другие.

Ранее российский суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей. Эти меры были приняты по иску, в котором НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube. Также суд арестовал активы российского подразделения Google на миллиард рублей по заявлению телеканалов RT и «360».

Источник РБК в одном из крупных интернет-провайдеров заверил, что банкротство российской «дочки» Google никак не связано с отключением кеширующих серверов. «Эта структура не занималась их обслуживанием. Это глобальная услуга», — пояснил он.

Возможные последствия

Один из экспертов в области IT-услуг в беседе с изданием предупредил о возможных проблемах у пользователей в случае, если оператор будет лишен возможности хранить сервисы на сервере Google. Он считает, что это «теоретически может сказаться на ценах на интернет для пользователей», из-за возросших расходов операторов на обслуживание. Кроме того, может вырасти нагрузка на сети и снизиться стабильность работы каналов.

Как объяснил специалист, при массовом отключении серверов весь трафик ляжет на несколько зарубежных каналов, которые могут иметь меньше резерва по пропускной способности, будут менее устойчивы перед DDoS-атаками.