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Суд арестовал активы Google на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей по заявлению телеканала «360»

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Арбитражный суд Москвы по заявлению телеканала «360» арестовал активы «дочки» американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором «360» требует обязать компанию разблокировать доступ к своим каналам на видеохостинге YouTube.

Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited.

Ранее суд арестовал активы российского подразделения Google на полмиллиарда рублей по заявлению телеканала RT. До этого аналогичный штраф в отношении компании был наложен по заявлению телекомпании НТВ.

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Асель Минбаева
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