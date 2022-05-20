Суд арестовал активы Google на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей по заявлению телеканала «360»

Арбитражный суд Москвы по заявлению телеканала «360» арестовал активы «дочки» американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором «360» требует обязать компанию разблокировать доступ к своим каналам на видеохостинге YouTube.

Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited.

Ранее суд арестовал активы российского подразделения Google на полмиллиарда рублей по заявлению телеканала RT. До этого аналогичный штраф в отношении компании был наложен по заявлению телекомпании НТВ.