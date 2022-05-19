Суд арестовал активы «дочки» Google на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы «дочки» Google на 500 миллионов рублей по заявлению телеканала RT

Арбитражный суд Москвы по заявлению телеканала RT арестовал активы «дочки» американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором RT требует обязать компанию разблокировать доступ к своим каналам на YouTube.

Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства. В тексте сообщения, размещенном на Федресурсе, говорится о планах обанкротить организацию в связи с тем, что она «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

4 мая суд арестовал активы российского подразделения Google на полмиллиарда рублей по заявлению телекомпании НТВ.

О том, что компания приняла решение о блокировке YouTube-каналов российских СМИ RT и Sputnik, стало известно 1 марта.