Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Суд арестовал активы «дочки» Google на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы «дочки» Google на 500 миллионов рублей по заявлению телеканала RT

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Арбитражный суд Москвы по заявлению телеканала RT арестовал активы «дочки» американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором RT требует обязать компанию разблокировать доступ к своим каналам на YouTube.

Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства. В тексте сообщения, размещенном на Федресурсе, говорится о планах обанкротить организацию в связи с тем, что она «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

4 мая суд арестовал активы российского подразделения Google на полмиллиарда рублей по заявлению телекомпании НТВ.

О том, что компания приняла решение о блокировке YouTube-каналов российских СМИ RT и Sputnik, стало известно 1 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Белоруссия купила у России «Искандеры» и С-400
Сестра Эмбер Херд рассказала о насилии со стороны Джонни Деппа
Российские регионы возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР
Российский врач назвала главную ошибку худеющих
В Совфеде призвали готовиться к дальнейшему противостоянию с Западом
Пассажирский Boeing приготовился к экстренной посадке в Москве
Рогозин рассказал о перспективах перекрестных полетов на МКС
Мировой экономике предсказали невиданные за полвека проблемы
Отоларинголог предупредил о потере слуха после шума в ушах
Высокопоставленные военные России и США обсудили ситуацию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.