Google отключит в России часть серверов

РБК: Google уведомила российских провайдеров об отключении от серверов Google Global Cache

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, использующихся для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом в четверг, 26 мая, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Также об этом сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

По его информации, в письме оренбургскому провайдеру «Радиосвязь» говорится , что «в связи с изменениями правовой практики» серверы будут отключены и в ближайшее время сотрудники Google свяжутся с провайдером для того, чтобы вывести оборудование из эксплуатации. Представитель «Радиосвязи» подтвердил РБК, что эти серверы были отключены еще 19 мая, а спустя несколько дней пришло уведомление. О причинах отключения ему ничего не известно, однако он предположил, что Google сочла оператора слишком маленьким из-за небольшого количества проходящего трафика.

Крупные российские операторы сообщили изданию, что «не наблюдают отключений» от серверов Google Global Cache и изменений в работе этого оборудования.

18 мая сообщалось, что дочерняя компания Google в России приняла решение начать процедуру банкротства. В тексте сообщения, размещенном на Федресурсе, говорится о планах обанкротить организацию в связи с тем, что она «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».