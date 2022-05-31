В России назвали преимущество RuTube перед YouTube

CEO-специалист All Star Media Устенко счел удаленный с YouTube контент плюсом RuTube

Главное преимущество RuTube перед YouTube в его подходе к контенту, считает CEO-специалист коммуникационного агентства и исполнительный директор All Star Media Виктор Устенко. Своим мнением он поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

По словам эксперта, пока RuTube технически сильно уступает зарубежному аналогу. «По функционалу действительно еще очень далеко, есть куда стремиться», — добавил он.

Однако RuTube имеет и преимущество перед западным видеохостингом. «В RuTube есть контент, который был удален из YouTube по политическим предпосылкам. Например, можно посмотреть выпуски “Вечернего Урганта”. Фактически на данный момент мы наблюдаем некое разделение: контент, исключенный из международного YouTube, ротируется и переходит на RuTube», — отметил Устенко.

Ранее эксперт в области компьютерных технологий автор проекта Digital Media Павел Синяков заявил, что отключение компанией Google российских провайдеров от серверов Google Global Cache фактически означает замедление работы сервисов Google, в том числе YouTube, в России.