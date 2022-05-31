Евросоюз призвали отказаться от санкций против России

The Guardian: санкции против России приносят больше вреда, чем пользы

Евросоюзу (ЕС) следует забыть о санкциях против России, так как они приносят больше вреда, чем пользы, считает колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

По мнению Дженкинса, вместо того, чтобы «заставить Россию покинуть Украину», европейские страны причиняют «огромные страдания» всему миру из-за стремительно растущих цен на продовольствие и энергоносители. В качестве примера он приводит ситуацию в Великобритании, где зимой 6 миллионов домохозяйств могут столкнуться с возможным отключением электричества по утрам и вечерам из-за сохранения санкций против Москвы.

При этом, подчеркивает автор, страны ЕС продолжают ежедневные выплаты России в размере около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа. Сложившаяся ситуация указывает на то, что Евросоюз «похоже, не знает, что делать» в отношении стратегии санкционного давления на Россию.

Предполагалось, что санкции должны были вынудить Россию изменить свою «неприемлемую политику», однако в данном случае эта стратегия «демонстративно провалилась». В результате санкции нанесли ущерб кредитоспособности Москвы, однако увеличение цен на газ до 70 процентов привело к существенному росту российского платежного баланса.

«Цель — заставить Россию вывести свои войска с территории Украины — явно не достигнута. Военная помощь в этом отношении оказалась гораздо более эффективной, но вред, нанесенный Евросоюзу и миру, очевиден. ЕС должен помогать Украине в военных действиях и снимать экономические санкции против России. Они обречены на провал и бессмысленно жестоки», — заключил Дженкинс.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил об отсутствии ожидаемого эффекта от ограничений на нефть из России. По его словам, введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия теперь получает больше денег, продавая меньше ресурсов.