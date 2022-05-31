В Петербурге иномарка на большой скорости сбила велосипедиста и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель Chevrolet сбил велосипедиста на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Chevrolet сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Момент столкновения попал на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах с камер наблюдения видно, как в районе проспекта Гагарина возле пешеходного перехода останавливается группа молодых людей на велосипедах, один из которых решает пересечь дорогу. В этот момент мужчину сбивает двигавшийся на большой скорости автомобиль. После удара иномарка еще несколько метров протаскивает его на капоте.

По данным издания, 22-летний велосипедист выжил. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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