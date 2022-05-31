Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Момент смертельного наезда внедорожника на пешехода в Москве попал на видео

Дептранс опубликовал видео момента наезда внедорожника на пешехода на севере Москвы

В сети появилось видео момента наезда внедорожника Land Rover на пешехода, который шел по тротуару в Москве. Кадры публикует столичный дептранс в своем Telegram-канале.

На записи видно, что черный автомобиль на большой скорости выезжает в пешеходную зону, где сбивает пешехода. После этого машина врезается в дерево и переворачивается. Видео заканчивается тем, что прохожие бегут к месту ДТП и пытаются помочь пострадавшей.

Авария на Дмитровском шоссе в Москве произошла во вторник, 31 мая. Предварительно, водитель внедорожника выехал на тротуар, так как не справился с управлением. Пострадавшая россиянка скончалась на месте от полученных травм, водитель автомобиля не пострадал.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве автомобиль сбил перебегавших дорогу детей. Восьмилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о переходе Польши к захвату территорий на западе Украины
В России появились новые напитки от Coca-Cola
Россия выслала одного сотрудника посольства Черногории
Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей
В Совфеде назвали условие присоединения Херсонской области к России
Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку
Сбивший на внедорожнике россиянку насмерть прокомментировал ДТП
Новые московские карты «Тройка» пометят «V»
В Госдуме отказались верить в потери России из-за эмбарго на нефть
Блогерша показала простой способ выглядеть стройнее и выше с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.