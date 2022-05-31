Момент смертельного наезда внедорожника на пешехода в Москве попал на видео

Дептранс опубликовал видео момента наезда внедорожника на пешехода на севере Москвы

В сети появилось видео момента наезда внедорожника Land Rover на пешехода, который шел по тротуару в Москве. Кадры публикует столичный дептранс в своем Telegram-канале.

На записи видно, что черный автомобиль на большой скорости выезжает в пешеходную зону, где сбивает пешехода. После этого машина врезается в дерево и переворачивается. Видео заканчивается тем, что прохожие бегут к месту ДТП и пытаются помочь пострадавшей.

Авария на Дмитровском шоссе в Москве произошла во вторник, 31 мая. Предварительно, водитель внедорожника выехал на тротуар, так как не справился с управлением. Пострадавшая россиянка скончалась на месте от полученных травм, водитель автомобиля не пострадал.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве автомобиль сбил перебегавших дорогу детей. Восьмилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.