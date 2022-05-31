У женщины не осталось кожи на руке из-за попавшей в царапину инфекции

Daily Mirror: из-за инфекции у британки на руке не осталось кожи и обнажился нерв

Царапина, полученная жительницей Кента (Великобритания) при спасении утопающего, привела к сепсису, и теперь женщина умоляет врачей об ампутации. Об этом сообщает Daily Mirror.

Четыре года назад во время катания на лодке 32-летняя Джейд Харле заметила в воде тонущего человека и поспешила ему на помощь. Во время спасения она поцарапала руку и после обратилась за помощью к врачу. Ей сделали прививку от столбняка, дали рекомендации по уходу за раной и отпустили домой. Спустя шесть недель она разговаривала по телефону с матерью и неожиданно потеряла сознание. Харле снова доставили в больницу. Оказалось, что из-за попавшей в царапину инфекции у нее развился сепсис.

Медики предлагали ампутировать руку, но в тот раз у британки получилось отстоять конечность. Впоследствии Харле еще семь раз оказывалась в больнице. Из-за распространяющейся инфекции на руке не осталось кожи, и обнажился нерв. «Тяжело так жить, а конца этому не видно. Мне уже просто хочется, чтобы все это закончилось», — призналась британка.

Устав от постоянных мучений, она согласилась на ампутацию, но теперь операция невозможна, поскольку инфекция в острой фазе. Необходимость практически постоянно находиться под наблюдением врачей повлияла на отношения Харле с ее 12-летнимй сыном. Они редко видятся, и мальчик почти все время проводит с бабушкой и дедушкой.

Ранее сообщалось, что мать троих детей 28-летняя Кэтлин Осборн из Кембриджшира, Великобритания, решилась на ампутацию ноги, чтобы спасти младшую дочь.