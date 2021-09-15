Женщина лишилась ноги ради сохранения ребенка

Мать троих детей 28-летняя Кэтлин Осборн из Кембриджшира, Великобритания, решилась на ампутацию ноги, чтобы спасти младшую дочь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Впервые у Осборн диагностировали остеосаркому — редкую злокачественную опухоль, или рак костей, когда ей было 11 лет. Британке удалили большую часть коленной чашечки и вставили в ногу два металлических прута. Через 11 лет болезнь вернулась — рак развился в легких женщины. Спустя год пациентка вышла в ремиссию, однако вскоре на ее ноге появилась болезненная шишка, из-за которой она с трудом ходила.

Во время обследования британка узнала две вещи: что рак вернулся в третий раз и что она беременна третьим ребенком. Это означало, что ей придется выбирать между курсом химиотерапии и сохранением плода. «Врачи предложили мне два варианта. Они сказали, что я могу либо прервать беременность, пройти курс химиотерапии, сделать операцию и, скорее всего, лишиться ноги, либо оставить ребенка и сразу ампутировать ногу. Они дали мне неделю на раздумья и сказали, что чем раньше я сделаю операцию, тем лучше», — рассказала Осборн.

Британка решила ампутировать ногу и оставить ребенка. Она родила дочь с помощью кесарева сечения. Девочка, которую назвали Аида-Мэй, появилась на свет на два месяца раньше срока. По словам Осборн, она счастлива, что сделала выбор в пользу Аиды-Мэй. Более того, мать двух мальчиков всегда мечтала родить дочь.

Девушка планирует приобрести протез, чтобы быть более мобильной. «Я сказала сыновьям, что трансформеры делают мне новую ногу, что им очень понравилось. Теперь они все время спрашивают, когда придет моя нога от трансформеров, и считают, что это очень круто!» — сказала британка.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница валлийского города Суонси Бекки Тернер также решилась на ампутацию ноги ради сохранения ребенка. Когда женщина была на 18 неделе беременности, инфекция поразила одну из костей в левой ноге.