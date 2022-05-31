Женщина убила мужа через четыре дня после свадьбы

True Crime Daily: Эмбер Розалес из США застрелила мужа через четыре дня после свадьбы

Жительница США оказалась за решеткой после того, как застрелила мужа через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает True Crime Daily.

Вечером 25 апреля в службу 911 поступил звонок о пикапе, потерявшем управление и въехавшем во двор жилого дома в городе Дэнтон, штат Техас. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили на водительском сидении автомобиля мужчину с огнестрельным ранением живота. Позже он скончался в больнице. В машине также была его жена — 30-летняя Эмбер Розалес.

К тому времени она тоже позвонила в экстренные службы и сообщила, что в ее мужа, Джеффри Макбрайда, стрелял неизвестный. Женщина утверждала, что ее супруг планировал купить наркотики. Он остановил свой пикап на улице, чтобы «поговорить с неким мужчиной». По ее словам, тот выстрелил в Макбрайда и убил его, после чего бросил свой пистолет в их пикап и скрылся.

В полиции обратили внимание на множество логических несоответствий, которые были в показаниях Розалес. Кроме того, ее рассказ противоречил кадрам, снятым камерами видеонаблюдения. Они зафиксировали, что пикап Макбрайда двигался по улице с нормальной скоростью, а потом внезапно потерял управление и въехал во двор. Никакого злоумышленника с пистолетом возле машины не было.

Следователи пришли к выводу, что Розалес сидела на переднем пассажирском сидении и сама выстрелила в живот Макбрайду. По утверждению родственников погибшего, женщина часто избивала его. Они поженились 21 апреля, за четыре дня до убийства.

25 мая Эмбер Розалес была арестована по обвинению в убийстве. Ей назначен залог в размере 500 тысяч долларов (32,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас убила заявившего о чувствах к любовнице сожителя и узнала о существовании у мужчины второй жены. 51-летняя Кэрин Стюарт несколько раз выстрелила в Джеймса Хэнгрова в субботу, 7 мая.