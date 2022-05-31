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Женщина убила мужа через четыре дня после свадьбы

True Crime Daily: Эмбер Розалес из США застрелила мужа через четыре дня после свадьбы
Amber Rosales

Amber Rosales. Фото: Denton Police

Жительница США оказалась за решеткой после того, как застрелила мужа через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает True Crime Daily.

Вечером 25 апреля в службу 911 поступил звонок о пикапе, потерявшем управление и въехавшем во двор жилого дома в городе Дэнтон, штат Техас. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили на водительском сидении автомобиля мужчину с огнестрельным ранением живота. Позже он скончался в больнице. В машине также была его жена — 30-летняя Эмбер Розалес.

К тому времени она тоже позвонила в экстренные службы и сообщила, что в ее мужа, Джеффри Макбрайда, стрелял неизвестный. Женщина утверждала, что ее супруг планировал купить наркотики. Он остановил свой пикап на улице, чтобы «поговорить с неким мужчиной». По ее словам, тот выстрелил в Макбрайда и убил его, после чего бросил свой пистолет в их пикап и скрылся.

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В полиции обратили внимание на множество логических несоответствий, которые были в показаниях Розалес. Кроме того, ее рассказ противоречил кадрам, снятым камерами видеонаблюдения. Они зафиксировали, что пикап Макбрайда двигался по улице с нормальной скоростью, а потом внезапно потерял управление и въехал во двор. Никакого злоумышленника с пистолетом возле машины не было.

Следователи пришли к выводу, что Розалес сидела на переднем пассажирском сидении и сама выстрелила в живот Макбрайду. По утверждению родственников погибшего, женщина часто избивала его. Они поженились 21 апреля, за четыре дня до убийства.

25 мая Эмбер Розалес была арестована по обвинению в убийстве. Ей назначен залог в размере 500 тысяч долларов (32,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас убила заявившего о чувствах к любовнице сожителя и узнала о существовании у мужчины второй жены. 51-летняя Кэрин Стюарт несколько раз выстрелила в Джеймса Хэнгрова в субботу, 7 мая.

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Никита Савин
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