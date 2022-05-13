Жена убила мужа за измену с любовницей и узнала о его второй жене

Update Plug: женщина убила мужа из-за любовницы и узнала о существовании второй жены

Жительница американского штата Техас убила заявившего о чувствах к любовнице сожителя и узнала о существовании у мужчины второй жены. Об этом сообщает Update Plug.

51-летняя Кэрин Стюарт несколько раз выстрелила в Джеймса Хэнгрова в субботу, 7 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили американца истекающим кровью, а женщина объявила, что он является ее мужем. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Стюарт сказала, что застрелила виновного в измене после того, как он привел в дом другую женщину и заявил, что любит ее. 41-летняя любовница мужчины, чье имя не сообщается, в тот момент находилась в доме, однако ей удалось скрыться.

Во время судебного заседания по делу об убийстве, к местным журналистам обратилась некая Сандра Хэнгров, которая заявила, что была настоящей женой погибшего. По ее словам, она и Джеймс были женаты с 2009 года, но в ноябре 2021 года разошлись. Несмотря на это, они оставались лучшими друзьями, ежедневно разговаривали и даже подумывали возобновить отношения.

Она также заявила, что не знала, что Джеймс, у которого было множество проблем со здоровьем после перенесенной новой коронавирусной инфекции, состоял в романтических отношениях со Стюарт. Ей также было неизвестно о третьей женщине. По данным полиции, Джеймс встречался со Стюарт семь лет, но вместе они проживали только время от времени.

Любовница Джеймса, которая, предположительно, стала свидетелем убийства, заявила полиции, что думала, будто мужчина состоял со Стюарт в свободных отношениях. Она была уверена, что он хотел познакомить их.

Стюарт предъявлены обвинения в убийстве, она содержится в тюрьме. По данным суда, в 2016 году ей уже предъявлялось обвинение в нападении после того, как она якобы переехала прошлого мужа грузовиком и облила его жидкостью для зажигалок. Тогда Стюарт признала вину.

Состояли ли Джеймс Хэнгров, Сандра Хэнгров и Кэрин Стюарт в официально зарегистрированных отношениях, не сообщается.

Ранее сообщалось, что жительница итальянского города Турин узнала об измене погибшего в автокатастрофе мужа после того, как его любовница получила часть страховой выплаты за его жизнь. Любовница утверждала, что итальянец проводил с ней три дня в неделю, а оставшиеся четыре дня — с семьей.