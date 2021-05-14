Жену вынудили поделиться деньгами покойного мужа с любовницей

Жительница итальянского города Турин узнала об измене погибшего в автокатастрофе мужа после того, как его любовница получила часть страховой выплаты за его жизнь. Об этом сообщает издание The Sun.

39-летний мужчина погиб в автокатастрофе в 2020 году. В момент его гибели жены и ребенка не было в городе, поэтому полицейские пригласили на опознание тела любовницу мужчины.

Когда супруга погибшего вернулась в Турин, она узнала, что покойный ей изменял, и впервые встретилась с его любовницей. Более того, адвокат соперницы сумел убедить представителей страховой компании в том, что она тоже заслуживает денежную компенсацию за потерю, и вынудил жену поделиться деньгами. Он заявил, что пара планировала провести остаток жизни вместе.

Любовница утверждала, что итальянец проводил с ней три дня в неделю, а оставшиеся четыре дня — с семьей. Она считала, что имеет право на денежную выплату как родственница умершего.

Неизвестно, сколько именно суд постановил выплатить любовнице в качестве страховой выплаты, но речь идет о значительных суммах.

Ранее сообщалось, что в Мексике женатый каменщик проложил тоннель, чтобы тайно встречаться с любовницей, и попался. Однажды муж его любовницы вернулся с работы раньше обычного и уличил жену в изменах.