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Россияне стали брать ипотеку на больший срок

Средневзвешенный срок ипотек россиян составил рекордные 23 года и 3 месяца

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

К апрелю 2022 года средневзвешенный срок ипотек вырос на восемь месяцев в сравнении с показателем марта. О том, что россияне стали оформлять жилищные кредиты на больший период, рассказал руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик, сообщает «Интерфакс».

В четвертом месяце текущего года срок составил рекордные 23 года и 3 месяца. «Причиной такого стремительного роста средневзвешенного срока является стремление дольщиков сохранить размер ежемесячного ипотечного платежа на приемлемом уровне за счет увеличения срока кредита», — заявил Холопик.

Глава портала спрогнозировал, что в течение года средневзвешенный срок может достигнуть 30 лет. Это произойдет в том случае, если положение на рынке останется прежним.

Ранее в Центробанке заключили, что в апреле 2022 года выдача жилищных кредитов упала в 3,2 раза по сравнению с мартом того же года и в 3,4 раза относительно апреля 2021-го. Во втором месяце весны российские банки выдали заемщикам ипотеку на общую сумму 161,6 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
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