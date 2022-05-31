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Россиянам предрекли рост числа DDoS-атак

В StormWall заявили, что количество DDoS-атак на российские компании вырастет в 30 раз

Фото: Sora Shimazaki / Pexels

В 2022 году количество DDoS-атак в России вырастет в 30 раз. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании-разработчика решений в области информационной безопасности StormWall.

Специалисты отметили, что в последнее время российские компании нередко становятся целями DDoS-атак. «Хакеры ведут себя непредсказуемо, и сложно предсказать, какую сферу они атакуют в следующий раз. Очевидно одно: количество атак растет невероятными темпами, и эта тенденция будет только усиливаться», — заявили в компании.

По мнению экспертов, в 2022 году произойдет в 30 раз больше DDoS-атак на российские компании, чем было в 2021 году. «Только в первом квартале 2022 года количество DDoS-атак на клиентов StormWall выросло в 50 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавили они. При этом в компании отметили, что существует несколько причин увеличения числа DDoS-атак.

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В их число включили напряженную политическую ситуацию в мире, а также распространение интернет-хактивизма. По словам представителей компании, сотни тысяч человек состоят в специальных Telegram-каналах, которые координируют DDoS-атаки. «В будущем интернет-хактивисты будут запускать все больше атак на предприятия РФ», — уверены специалисты. Кроме того, в StormWall отметили, что в 2022 году вырастет мощность подобных атак и их продолжительность.

«В этом году мы наблюдаем настоящую кибервойну, и ее масштабы будут только нарастать», — заявил гендиректор StormWall Рамиль Хантимиров. Даже когда эта буря стихнет, огромное количество человек будут обучены запускать DDoS-атаки и обладать инструментами для их проведения, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о планах Роскомнадзора создать федеральную систему защиты российских ресурсов от DDoS-атак из-за рубежа. Отмечалось, что подобная система может появиться осенью 2022 года.

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Асель Минбаева
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