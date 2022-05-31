В Херсонской области заявили о подготовке к вхождению в состав России

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о подготовке к вхождению региона в состав России

Херсонская область в ближайшее время может стать полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

По словам чиновника, вопрос включения региона в состав РФ зависит от самих жителей. «Херсонская область, она в любом случае уже в ближайшее время станет полноценным субъектом России», — отметил замглавы ВГА.

Стремоусов добавил, что, по его оценкам, за вхождение Херсонской области в состав России проголосуют 60-70 процентов населения региона. Для людей это очень важно, поскольку территория «наконец-то станет принадлежать государству, а не каким-то резидентам».

О предварительных сроках вхождения региона в состав России пока ничего не сообщается.