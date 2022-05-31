Попавший на четыре года в египетскую тюрьму студент из России вернулся домой

Задержанный на четыре года в Египт по подозрению в шпионаже Али Дзейтов вернулся в Россию

Студент из Ингушетии Али Дзейтов, задержанный в 2018 году в Каире, вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел российской дипмиссии в Египте.

Как уточняет агентство, прошедшие четыре года россиянин провел в тюрьме Каира. Мужчину 1997 года рождения подозревали в шпионаже и экстремизме, однако официальных обвинений ему предъявлено не было. Уточняется, что 23 мая египетский суд оправдал Дзейтова.

Группа россиян была задержана в августе 2018 года. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых жителей Ингушетии долгое время оставалась неизвестной. Как сообщал действовавший на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров, четверо задержанных студентов уехали в Египет без ведома родителей, чтобы получить там религиозное образование. О пятом уроженце Ингушетии, Хезире Дугиеве, ничего не известно. По словам Евкурова, данный гражданин «давно на контроле у спецслужб определенных стран».