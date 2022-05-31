Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Попавший на четыре года в египетскую тюрьму студент из России вернулся домой

Задержанный на четыре года в Египт по подозрению в шпионаже Али Дзейтов вернулся в Россию

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Студент из Ингушетии Али Дзейтов, задержанный в 2018 году в Каире, вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел российской дипмиссии в Египте.

Как уточняет агентство, прошедшие четыре года россиянин провел в тюрьме Каира. Мужчину 1997 года рождения подозревали в шпионаже и экстремизме, однако официальных обвинений ему предъявлено не было. Уточняется, что 23 мая египетский суд оправдал Дзейтова.

Группа россиян была задержана в августе 2018 года. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых жителей Ингушетии долгое время оставалась неизвестной. Как сообщал действовавший на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров, четверо задержанных студентов уехали в Египет без ведома родителей, чтобы получить там религиозное образование. О пятом уроженце Ингушетии, Хезире Дугиеве, ничего не известно. По словам Евкурова, данный гражданин «давно на контроле у спецслужб определенных стран».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России
Данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в сеть
Создан воздействующий на устойчивые бактерии антибиотик
Попавший на четыре года в египетскую тюрьму студент из России вернулся домой
Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ
Минобороны узнало о карательных рейдах бойцов «Кракена» под Харьковом
Пенсионер выпал из окна вместе с собакой в Подмосковье
Месси отказался считать «Реал» лучшей командой Европы
В офисе Зеленского обещали истерику в случае отказа США передать Украине РСЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.