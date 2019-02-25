Попавших в египетскую тюрьму россиян обвинили в экстремизме

Четырем студентам из Ингушетии, задержанным в августе 2018 года в Египте, предъявлено обвинение в экстремизме. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Основное обвинение, предъявленное нашим ребятам, — это экстремизм», — сказал он. Глава региона пояснил, что четверо задержанных студентов уехали в Египет без ведома родителей, чтобы получить там религиозное образование. Он отметил, что экстремизм «присутствовал в мечетях, где их обучали».

По словам Евкурова, власти ищут способ помочь задержанным и вернуть их на родину, где ими займутся российские спецслужбы. «С ними все равно будут заниматься и разбираться, с какой целью они туда поехали и с кем они там связались, почему они попали в поле зрения спецслужб Египта», — пояснил он.

Отмечается, что судьба еще одного мужчины остается неизвестной. Как отметил Евкуров, он может быть вербовщиком, влиянию которого поддались задержанные. «Мы сейчас проверяем след пятого пропавшего, некоего Дугиева, который, как только появился в их кругу, после этого они как раз и пропали. По нашей информации, этот Дугиев давно на контроле у спецслужб определенных стран», — добавил он.

В январе сообщалось, что Евкуров обсудил с постоянным представителем Республики Ингушетия при президенте России Алиханом Цечоевым ситуацию с задержанием студентов. Тогда он заявил, что в ближайшее время в регионе будет создана специальная организация для помощи желающим выехать за рубеж для получения религиозного образования.

В МИД России предположили, что россияне могли быть задержаны в связи с нарушением требований местного миграционного законодательства. Они могли приехать в страну на обучение, не получив разрешения на длительное пребывание.

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