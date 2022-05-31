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Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года

Glamour: модный редактор Джорджия Тродд назвала купальники с разрезами модным трендом лета

Фото: Unsplash

Модный редактор Джорджия Тродд назвала самую актуальную модель купальника на лето 2022 года. Об этом она написала в своей колонке для британской версии журнала Glamour.

Журналистка отмечает, что трендом сезона станут купальники с разрезами, в частности, фасоны, открывающие живот. По мнению Тродд, данную тенденцию популяризовали такие модные бренды, как Christopher Esber и Cult Gaia.

Эксперт утверждает, что купальники крупными вырезами являются гибридами бикини и слитных моделей, что делает их универсальными для разных типов фигуры и размеров груди. Так, их носят плюс-сайз-инфлюэнсеры, среди которых известные блогерши Эллана Брайан и Натали Алексис Ли.

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Автор материала подчеркивает, что разрезы помогают подчеркнуть женственные формы и при этом не выглядеть вульгарно. Тем не менее Тодд не рекомендует принимать в таких купальниках солнечные ванны, отмечая вероятность получить неравномерный загар.

Ранее в мае купальники в стиле 1980-х годов были названы модным трендом лета. Данные фасоны максимально открывают бедра и отличаются плавками с завышенной талией. В текущем сезоне популярными будут как слитные, так и раздельные модели самых разнообразных цветов: от базовых оттенков до анималистических принтов.

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Полина Гераскина
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