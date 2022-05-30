Купальники из 1980-х годов вновь стали трендом

Who What Wear: максимально открывающие бедра купальники из 1980-х вновь стали трендом

Редактор Who What Wear Алексия Вуйчич назвала купальники из 1980-х годов новым модным трендом лета. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Так, актуальными стали изделия, фасон которых предполагает максимально открытую область бедер. Журналистка отметила, что к ним относятся как бикини с завышенной талией, так и слитные купальники. «Данные предметы гардероба облегают ваше тело, обеспечивая удобную посадку, и подходят для любого типа фигуры», — пояснила эксперт.

Кроме того, Вуйчич обратила внимание на разнообразие расцветок и материалов, из которых изготовлены указанные вещи в линейках таких брендов, как River Island, Monki, Hollister, Isa Boulder и других. В ассортименте марок можно найти как базовые однотонные модели, так и изделия из рельефных тканей или с анималистичными принтами.

Ранее в мае российский стилист Любовь Жукова назвала самую трендовую пляжную вещь на лето 2022 года. Ими стали топы без бретелей, которые в то же время можно сочетать с другими предметами гардероба для создания более официальных образов. «Если прямо с пляжа вам надо попасть на вечеринку — наденьте поверх топа пиджак. Это не просто выход из положения, но и последний писк моды», — пояснила Жукова.