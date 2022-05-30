Российский стилист назвала самую трендовую пляжную вещь
Российский стилист Любовь Жукова назвала самую трендовую пляжную вещь на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Радио 1».
Речь идет о топах без бретелей, которые в то же время можно сочетать с другими предметами гардероба для создания более официальных образов. «Если прямо с пляжа вам надо попасть на вечеринку — наденьте поверх топа пиджак. Это не просто выход из положения, но и последний писк моды», — пояснила Жукова.
Кроме того, стилистка отметила, что в грядущем сезоне будут актуальны слитные и раздельные купальники, оформленные металлическими кольцами и цепочками, а также вязаные модели. «Сейчас очень актуальны изделия, выполненные крючковой вязкой. Если у вас нет средств купить брендовый купальник, можно связать самостоятельно», — порекомендовала она.
Также популярность обретут яркие оттенки, блестящие ткани и разрезы в различных частях наряда, заключила собеседница издания.
Ранее в мае модный редактор Who What Wear Элиза Хубер назвала трендовые купальники лета 2022 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными вязаные изделия, танкини, а также указанные предметы гардероба с различными украшениями: от пайеток и блесток до фурнитуры и жемчуга. Кроме того, популярными окажутся так называемые перевернутые бикини, отметила Хубер.