Перевернутые бикини станут трендом лета

Who What Wear: бикини с перевернутым топом станут трендом лета 2022 года

Модный редактор Who What Wear Элиза Хубер назвала трендовые купальники лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными вязаные изделия, танкини (раздельная модель пляжной одежды, которая состоит из майки и трусов — прим. «Ленты.ру»), а также указанные предметы гардероба с различными украшениями: от пайеток и блесток до фурнитуры и жемчуга. «Почти каждое интересное бикини на рынке в текущем году имеет привлекающее внимание оформление. Нельзя носить скучные купальники», — заявила журналистка.

Кроме того, популярными окажутся так называемые перевернутые бикини, отметила Хубер. Для создания данного наряда следует поменять местами верхнюю и нижнюю части топа таким образом, чтобы завязки, которые были на спине, оказались на шее, и наоборот.

Помимо этого, в список модных специалистка внесла купальники с юбкой и трусами-шортами.

Ранее в мае модный редактор Glamour Яна Аккерманн назвала главным трендом лета 2022 года платья-бандо. Данные вещи без бретелей, облегающие силуэт, вновь станут актуальными в контексте возвращения моды на одежду 2000-х годов, отметила журналистка.