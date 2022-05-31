Стало известно о решении талибов перенести столицу Афганистана

«Талибан» решил перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) решил перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар. Об этом заявил бывший вице-президент страны Амрулла Салех, передает ТАСС.

«Талибы хотят перенести столицу Афганистана в Кандагар без какого-либо предварительного уведомления», — рассказал политик.

По его словам, члены радикальной группировки таким образом хотят превратить Кабул в административную столицу и изолировать его от политической напряженности и антиправительственных выступлений. Салех также рассказал, что «Талибан» намерен создать в Кандагаре Верховный совет улемов, который будет иметь полномочия назначать нового лидера движения после смерти лидера группировки Хибатуллы Ахундзады. Совет также будет направлять своих ставленников в провинции страны, где они будут представлять высшую политическую и религиозную власть.

Бывший вице-президент сообщил, что выборы в парламент будут проходить под контролем специального комитета под руководством главы талибов. Сам же представительный орган будет только заслушивать программу премьер-министра, но не будет иметь права одобрять или отклонять ее.

В феврале стало известно, что руководство движения «Талибан» раскололось на три враждующих лагеря. Первый лагерь под предводительством председателя временного афганского правительства Абдула Гани Барадара хочет стабилизации международных отношений, переговоров с США и продолжения мирного урегулирования внутри страны. Вторая группа представляет собой милитаристски настроенных членов движения во главе с Мохаммадом Якубом, министром обороны в правительстве талибов. Третья группа представлена диверсионным объединением «Сеть Хаккани». Ее возглавляет глава МВД в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани.