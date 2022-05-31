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На «Азовстали» нашли фургон со 152 телами

Минобороны России: на заводе «Азовсталь» нашли заминированный фургон с 152 телами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» российские военнослужащие нашли изотермический фургон со 152 телами. Об этом во вторник, 31 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что обнаруженные — погибшие бойцы ВСУ. В фургоне, где они были складированы, не работала система охлаждения.

По словам Конашенкова, под телами были найдены мины. В российском военном ведомстве предположили, что они были оставлены там, чтобы устроить провокацию против Москвы.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских бойцов.

Как сообщали в Минобороны России, всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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Евгения Куликова
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