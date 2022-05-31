На «Азовстали» нашли фургон со 152 телами

Минобороны России: на заводе «Азовсталь» нашли заминированный фургон с 152 телами

В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» российские военнослужащие нашли изотермический фургон со 152 телами. Об этом во вторник, 31 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что обнаруженные — погибшие бойцы ВСУ. В фургоне, где они были складированы, не работала система охлаждения.

По словам Конашенкова, под телами были найдены мины. В российском военном ведомстве предположили, что они были оставлены там, чтобы устроить провокацию против Москвы.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских бойцов.

Как сообщали в Минобороны России, всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.