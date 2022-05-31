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Азербайджан попросил ВОЗ предоставить тесты на оспу обезьян

Минздрав Азербайджана попросил ВОЗ предоставить тесты на выявление оспы обезьян

Фото: Lukas Barth / Reuters

Министерство здравоохранения Азербайджана попросило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) предоставить стране тесты на выявление оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эльвина Гаджиева.

По словам Гаджиева, Баку направил в ВОЗ обращение с просьбой предоставить тесты. При этом отмечается, что в Азербайджане пока не было выявлено ни одного случая заражения этим вирусом.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и 120 предполагаемых в 23 странах мира. Организация оценивает риск распространения вируса как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться.

30 мая стало известно, что в Нигерии зафиксировали первый в 2022 году летальный случай от оспы обезьян. У умершего были проблемы со здоровьем, также он принимал препараты, которые используются для искусственного угнетения иммунитета.

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Алевтина Запольская
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