Азербайджан попросил ВОЗ предоставить тесты на оспу обезьян

Минздрав Азербайджана попросил ВОЗ предоставить тесты на выявление оспы обезьян

Министерство здравоохранения Азербайджана попросило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) предоставить стране тесты на выявление оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эльвина Гаджиева.

По словам Гаджиева, Баку направил в ВОЗ обращение с просьбой предоставить тесты. При этом отмечается, что в Азербайджане пока не было выявлено ни одного случая заражения этим вирусом.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и 120 предполагаемых в 23 странах мира. Организация оценивает риск распространения вируса как умеренный, но не исключает, что ситуация может ухудшиться.

30 мая стало известно, что в Нигерии зафиксировали первый в 2022 году летальный случай от оспы обезьян. У умершего были проблемы со здоровьем, также он принимал препараты, которые используются для искусственного угнетения иммунитета.