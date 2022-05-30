Первый человек умер от оспы обезьян в Нигерии

В Нигерии зафиксировали первый в 2022 году летальный случай от оспы обезьян

В Нигерии зафиксировали первый в 2022 году летальный случай от оспы обезьян. У умершего человека были проблемы со здоровьем, также он принимал препараты, которые используются для искусственного угнетения иммунитета, сообщает ABC News со ссылкой на Нигерийское агентство по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Была зарегистрирована смерть 40-летнего пациента, у которого было сопутствующее заболевание и который принимал иммунодепрессанты», — заявили в центре по контролю за заболеваниям.

Также специалисты подтвердили 21 из 66 предполагаемых случаев заболевания в Нигерии.

В Нигерии не было вспышек оспы обезьян с сентября 2017 года, однако сообщалось о спорадических случаях заболевания. Агентство по контролю за заболеваниями сообщило, что с 2017 по 2022 года оспой обезьян заболели 247 человек, уровень смертности составил 3,6 процента.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. Эксперты считают, что неожиданное появление заболевания сразу в нескольких странах, которые не являются для нее эндемичными, указывает, что передача вируса в течение какого-то времени оставалась незамеченной. ВОЗ оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный, однако не исключает, что ситуация может ухудшиться.