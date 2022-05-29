ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сейчас оценивает риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный, однако не исключает, что ситуация может ухудшиться. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ», — говорится в заявлении ВОЗ.

Также указывается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс. Кроме того, внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

При этом организация считает, что риск для общественного здравоохранения, связанный с оспой обезьян, может стать высоким, если вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание диагностировали у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.