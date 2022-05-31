Еще одной европейской стране предрекли убытки из-за отсутствия россиян

Tekniikka & Talous: Финляндия может потерять 600 миллионов евро из-за отсутствия россиян

Из-за отсутствия российских туристов Финляндия может потерять 600 миллионов евро. Об этом журналу Tekniikka & Talous рассказала руководитель туристической организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари.

По ее словам, доля российских путешественников в доходах европейской страны от международного туризма составляла 19 процентов. «Замену рынку нужно искать быстро», — подчеркнула Хиетасаари.

Специалист добавила, что Финляндия также испытывает трудности с туристами из Азии из-за закрытия Россией воздушного пространства для некоторых авиакомпаний. В связи с этим Хиетасаари предрекла еще два миллиарда евро убытков в год.

Ранее в мае сообщалось, что испанский курорт Коста-Дорада потеряет 1,4 миллиарда евро из-за отсутствия российских туристов. Если до начала пандемии в 2019 году количество соотечественников составляло около 20 процентов от числа всех гостей курорта, то сейчас поток отдыхающих из России полностью прекратился.