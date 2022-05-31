Россия продлила ограничения на вывоз минеральных удобрений

Россия продлила квоты на вывоз минеральных удобрений до конца 2022 года

Правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений, они будут действовать с начала июля до конца 2022 года, сообщается на сайте кабмина.

Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных — чуть более 5,9 миллиона тонн, указывается в публикации. При этом на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию квоты распространяться не будут.

Решение связано с необходимостью предупредить возможную нехватку удобрений внутри России и помешать росту цен на продовольствие, пояснили в правительстве.

17 апреля квоты были увеличены до 5,7 миллиона тонн для азотных и 5,6 миллиона тонн для сложных удобрений, они действовали до 31 мая. Тогда в правительстве поясняли, что смягчение ограничений нужно для поддержки российских производителей удобрений, у которых есть риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и антироссийских санкций.