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В России временно смягчили ограничения на вывоз минеральных удобрений

Правительство России до 31 мая увеличило квоты на вывоз минеральных удобрений

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Правительство России до 31 мая увеличило действующие экспортные квоты для отечественных производителей минеральных удобрений. О временном смягчении ограничений сообщается на сайте кабмина.

Там говорится, что действующие квоты увеличены почти на 700 тысяч тонн — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Так, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн», — сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что введенные квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), а также в Абхазию и Южную Осетию

В правительстве объяснили, что смягчение ограничений нужно для поддержки российских производителей удобрений, у которых есть риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и антироссийских санкций. Компании рассчитывают, что интерес к удобрениям проявят страны, которые не присоединились к санкциям.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая исключает попадание в санкционные списки минеральных удобрений из России. Подобная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами.

Эксперт Олег Сыроваткин впоследствии назвал причину смягчения санкций против российских удобрений. По его словам, ей стал возможный риск еще большего роста цен на сельхозпродукцию в США.

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Анастасия Шейкина
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