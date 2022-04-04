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Эксперт назвал причину смягчения санкций против российских удобрений

Эксперт Сыроваткин объяснил смягчение санкций со стороны США против удобрений из России

Фото: Pixabay

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил смягчение санкций со стороны США против российских удобрений. Его слова передает агентство «Прайм».

Эксперт назвал причиной подобного решения риск еще большего роста цен на сельхозпродукцию. Он считает, что из-за санкций против России в этой сфере произошел бы разгон продовольственной инфляции, которая и так является проблемой для мировой экономики.

Специалист отметил, что для Европы подобные меры тоже выглядят разумно, поскольку инфляция ускоряется и у европейцев. «Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским», — напомнил Сыроваткин.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая исключает попадание в санкционные списки минеральных удобрений из России. По словам экспертов, лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами. Представители рынка также выразили уверенность, что такое смягчение ограничений против российской отрасли можно считать важным сигналом.

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Марина Совина
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