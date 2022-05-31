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В Пентагоне перечислили варианты разрешения ситуации на Украине

Председатель КНШ Милли назвал переговоры логичным разрешением ситуации на Украине
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Julia Nikhinson / reuters

Переговоры между Москвой и Киевом были бы логичным разрешением ситуации на Украине. Такое мнение телеканалу Fox News высказал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли.

Представитель Пентагона отметил, что обе стороны должны «самостоятельно прийти к такому выводу». Другими же вариантами генерал назвал решительную победу одной из сторон, либо патовую ситуацию.

28 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению диалога с Украиной. «Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — сообщили в Кремле.

22 мая о замораживании переговоров заявлял глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне, подчеркнув, что Москва месяц назад передала Киеву проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций.

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Марина Совина
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