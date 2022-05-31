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В Новосибирске родились гудзонские волчата

В Новосибирском зоопарке появились на свет гудзонские волчата

Кадр: сообщество «Новосибирский зоопарк» во «ВКонтакте»

В Новосибирском зоопарке родились гудзонские волчата. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает «МК».

Как рассказали в зоопарке, всего на свет появились четверо детенышей — три самки и один самец. Они родились у пары местных волков в начале мая, однако ветеринары смогли провести первый медицинский осмотр только недавно.

Отмечается, что 2 июня волчатам исполнится один месяц. «Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своем потомстве», — рассказали в зоосаде.

Ранее в мае сотрудники Калининградского зоопарка смогли снять на видео брачные игры живущих там медведей. На кадры попал момент общения медведя Фимы и медведицы Эшли.

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Варвара Кошечкина
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