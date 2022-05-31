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В ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян

ВОЗ предупредила, что распространение оспы обезьян может усилиться в сезон фестивалей

Фото: Lukas Barth / Reuters

Распространение оспы обезьян в Европе может усилиться во время сезона фестивалей летом. Об этом сообщает Nation.cymru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение вируса. Организация отметила, что Европа находится в «эпицентре» «крупнейшей и наиболее географически распространенной вспышки оспы обезьян, когда-либо зарегистрированной» за пределами Западной и Центральной Африки.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил о высокой вероятности возникновения новых случаев заболевания в Европе и других местах в течение лета. «Нам нужно значительное и срочное сокращение контактов зараженных за счет четкой коммуникации, а также отслеживания и мониторинга социальных связей», — заявил он.

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Клюге отметил, что массовая передача вируса произошла на фоне отмены коронавирусных ограничений на международные поездки и мероприятия.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выпустило руководство по борьбе с оспой обезьян. В частности, заболевшим рекомендуется соблюдать изоляцию до тех пор, пока не пройдет сыпь и не отсохнут коросты. Кроме того, британские медики советуют исключить половую связь при наличии симптомов, а также в качестве меры предосторожности использовать презервативы в течение восьми недель после заражения.

ВОЗ заявила, что в мире известно о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. По мнению экспертов, неожиданное появление заболевания сразу в нескольких странах, которые не являются для него эндемичными, говорит о том, что передача вируса в течение какого-то времени оставалась незамеченной.

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Анжелика Бережная
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