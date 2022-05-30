Британские медики опубликовали рекомендации по борьбе с оспой обезьян

UKHSA рекомендовало заболевшим оспой обезьян соблюдать изоляцию, пока не пройдет сыпь

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выпустило руководство по борьбе с оспой обезьян.

В частности, заболевшим рекомендуется соблюдать изоляцию до тех пор, пока не пройдет сыпь и не отсохнут коросты. Кроме того, британские медики советуют исключить половую связь при наличии симптомов, а также в качестве меры предосторожности использовать презервативы в течение 8 недель после заражения.

Людям, которые контактировали с заболевшими оспой обезьян, следует обратиться к врачу и при необходимости уйти на самоизоляцию сроком 21 день.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. По мнению экспертов, неожиданное появление заболевания сразу в нескольких странах, которые не являются для нее эндемичными, говорит о том, что передача вируса в течение какого-то времени оставалась незамеченной.