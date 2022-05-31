Victoria's Secret решила отказаться от аренды магазинов в России

«Известия»: Victoria's Secret начала переговоры о прекращении договоров аренды в России

Американская компания по продаже женского нижнего белья, одежды для сна и парфюмерии Victoria's Secret решила отказаться от аренды помещений в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Союза торговых центров.

По информации издания, бренд начал переговоры о прекращении договоров аренды в стране. Осведомленный источник заявил, что в течение двух недель ретейлер может принять решение о полном уходе с российского рынка. Известно, что на данный момент работа всех магазинов и онлайн-продаж марки полностью приостановлена.

Ранее появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Что делать?



