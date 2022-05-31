В Сербии заявили о намерении беречь нейтральный статус

Президент Сербии Вучич заявил, что Белград будет ревниво беречь свой военный нейтралитет

Белград будет ревниво беречь нейтральный статус Сербии, которая не вступит ни в один военный блок, заявил сербский президент Александр Вучич после принесения присяги в парламенте республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы [Запад] каждый день говорите о территориальной целостности, но сами уничтожили территориальную целостность Сербии. (...) Сербия будет ревниво беречь свой военный нейтралитет, мы не нейтральны политически, но будем нейтральны в военном смысле, вокруг нас страны НАТО, мы — как остров, (...) но мы не будем частью ни одного военного блока», — резюмировал он.

Вучич рассказал про дальнейший политический курс на интеграцию с Евросоюзом и окончательное решение вопроса защиты прав сербов Косова и Метохии. Также он выразил надежду, что после формирования сербского парламента начнется ускоренное формирование правительства. По его словам, власти намерены обратить особое внимание на укрепление армии, повышение социальных выплат и сохранение демографии.

Ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что руководство Сербии должно выбрать, на чьей стороне оно находится, и решить, поддерживает ли оно санкции против России. По ее словам, Евросоюз крайне заинтересован в сближении с Белградом, однако партнеры должны разделять общие решения и меры, в том числе санкционные.