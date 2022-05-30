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В Европе пригрозили Сербии усилением давления из-за России

Евродепутат фон Крамон пригрозила усилить давление на Сербию ради санкций против России

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Руководство Сербии должно выбрать, на чьей стороне оно находится, и решить, поддерживает ли оно санкции против России. Об этом по итогам встречи с сербским лидером Александром Вучичем в беседе с телеканалом N1 заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

По ее словам, Евросоюз крайне заинтересован в сближении с Белградом, однако партнеры должны разделять общие решения и меры, в том числе санкционные.

«Давление по этому вопросу будет усиливаться, — пригрозила собеседница телеканала. — Сербия, определенно, европейское государство, и в наших интересах, чтобы она согласовала свою политику с ЕС».

Крамон также призвала власти страны снизить зависимость от российских энергоносителей и предположила, что самопровозглашенная республика Косово однажды «займет свое место в ЕС наравне с Сербией».

В мае президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении сопротивляться введению санкций против России столько, сколько страна сможет. По его словам, Белград подвергается огромному давлению из-за нежелания присоединяться к западным ограничительным мерам против Москвы.

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Варвара Кошечкина
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