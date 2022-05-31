Жители сотни населенных пунктов в России остались без воды

Треть Омской области осталась без воды из-за прорыва на водопроводе

Из-за прорыва на магистральном водопроводе Троицкое — Шапаровка в Омской области была прекращена подача воды. Треть местных населенных пунктов осталась без доступа к ресурсу, передает газета «Знамя».

Водоснабжение остановили в семи районах области и сотне населенных пунктах. На данный момент неизвестно, когда подача воды возобновится. В ресурсоснабжающей компании «Омскоблводопровод» принесли извинения за неудобства и сообщили, что специалисты работают над решением проблемы.

В марте коммунальная авария произошла в Свердловской области. В результате более 17 тысяч жителей города Верхняя Салда лишились доступа к воде и отоплению. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов и 11 социально значимых объектов. Устранением неполадок занялись 18 специалистов.

В октябре 2021 года из-за аварии на теплосети от системы отопления оказались отключены 55 многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры в Саратове. После инцидента в школах организовали сокращенные уроки, а в детских садах разрешили работать только дежурным группам.