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При возгорании на российском месторождении погиб человек

На Ямале при возгорании на Еты-Пуровском месторождении погиб человек, двое пострадали

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе при аварии на Еты-Пуровском месторождении погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил заместитель директора по производству филиала ремонта скважин АО «Сибирская сервисная компания» Дмитрий Новиков, его цитирует ТАСС.

По его словам, на российском месторождении произошел выброс и возгорание нефтескважинной жидкости. В настоящий момент скважина заглушена, специальная комиссия устанавливает причины случившегося.

Пострадавших доставили на вертолете в больницу Ноябрьска. Предприятие поможет пострадавшим и семье погибшего, сообщил замгендиректора по производственной безопасности АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Ильмир Ташбулатов.

Ранее выброс газа с последующим возгоранием произошел на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Пострадали четыре человека, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Анастасия Шейкина
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