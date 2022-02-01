Четыре человека пострадали при выбросе газа на российском месторождении

Четыре человека пострадали при выбросе газа с последующим возгоранием на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах российского региона.

Инцидент произошел при проведении работ, предварительно, во время спуска перфоратора в скважину. По данным собеседника агентства, пострадавшие — вахтовые рабочие из Башкирии и Марий Эл — получили ожоги первой и второй степени, угрозы их жизни нет, они доставлены в Сургутскую городскую клиническую больницу. В департаменте здравоохранения Югры уточнили, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме. В результате происшествия погибших нет.

Как сообщила старший помощник прокурора Югры по взаимодействию со СМИ Инга Филипенко, прокуратура ХМАО организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. «По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила она.