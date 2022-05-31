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В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

В Москве задержали депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина
Сергей Митрохин

Сергей Митрохин. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина в московском районе Хамовники. Об этом сообщила его помощница Мария Чуприна в Telegram.

По ее словам, депутата задержали во время встречи с горожанами, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. В настоящее время Митрохина везут в ОВД Хамовники, добавила Чуприна.

К депутату уже выехал адвокат, уточнила она.

Ранее Митрохину запретили выезжать за границу, а также арестовали его счета в связи с участием в несанкционированных акциях в 2021 году. Вместе с тем в пресс-службе партии рассказали, что депутат вовремя оплатил штрафы, квитанции об оплате направили в Тверской районный суд Москвы.

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Юлия Ямпольская
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