Депутату Мосгордумы запретили выезд за границу и арестовали счета

Депутату Мосгордумы, члену федерального политкомитета «Яблока» Сергею Митрохину запретили выезжать за границу, а также арестовали его счета в связи с участием в несанкционированных акциях в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии, пишет РИА Новости.

«Эти меры приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях в январе на Пушкинской площади и "пикете бомжей" у Совета Федерации 17 марта, за которые с него были взысканы штрафы соответственно 300 и 150 тысяч рублей», — уточнили в партии.

Там рассказали, что депутат вовремя оплатил штрафы, квитанции об оплате направили в Тверской районный суд Москвы. Кроме того, Митрохин сам подтвердил это.

Несколько дней назад столичная Служба судебных приставов вынесла постановление о временном ограничении выезда Митрохина из страны и взыскании штрафов с его зарплаты. Помощники депутата пытались туда дозвониться, однако не смогли этого сделать, подчеркнули в партии.

Ранее Сергей Митрохин призвал захоронить Владимира Ленина. По его словам, сделать это следует не у стен Кремля, а рядом с его родственниками.